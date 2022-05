Guerra e letteratura | lo sguardo visionario di Sergej Loznitsa

(Di martedì 17 maggio 2022) Inquietando una nazione intera, e ricevendo in risposta una valanga di lettere contenenti accuse e confutazioni storiche, etiche ed estetiche, Winfried Georg Sebald tenne nel 1997, a Zurigo (in campo L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

matteogalass : Una guerra dovrebbe preservare in ogni caso è lasciare incolumi gli aspetti culturali che hanno fatto e continuano… - BertaIsla : RT @PatriziaSora: @Ettore_Rosato Secondo voi dovremmo rinnegare la grande letteratura russa e fingere di apprezzare la scadente musica ucra… - PatriziaSora : @Ettore_Rosato Secondo voi dovremmo rinnegare la grande letteratura russa e fingere di apprezzare la scadente music… - PatriziaSora : Stanno portando la logica della guerra in ogni ambito, nella musica, nella letteratura, nell'arte. La logica del ne… - LettoreAnonimo : RT @danisetta: Mi considero una lettrice discreta, però ignoravo che esistesse il Guerra e pace della letteratura greca. Quindi sono una le… -

La Repubblica

Guido Crosetto vs Luciana Castellina/ "Odia Nato e Usa, zitta suLibia e Iraq" Allora il ... Avete preso una cantonata, te lo dimostra pure un capolavoro dellamondiale (e altri mille)...... alle 15:00 BARI La città in(1940 " 1945) di Pasquale B. Trizio con Marco Trizio (docente ... alle 18:30 Presentazione del Premio diper ragazzi e ragazze la Magna Capitana con ... Guido Carpi: “La guerra sta distruggendo la cultura condivisa russa e ucraina” Per tre pomeriggi (19, 20 e 21 maggio), al Teatro Studio Melato verranno proiettati, su un grande schermo allestito per l’occasione, le riprese di tre spettacoli prodotti dal Golden Gates Theatre – Ot ...Una guerra che continua a devastare "oltre alle popolazioni e alle città, un preziosissimo intreccio di cultura condivisa: russa e ucraina". Una narrazione italiana "in gran parte montata in stile cir ...