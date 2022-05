Guerra: Berlusconi si schiera contro la Nato e Biden (Di martedì 17 maggio 2022) ll leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è apparso lunedì sera a un evento a Treviglio. Ed ha affrontato il tema della Guerra russo-ucraina. Si è detto rammaricato per le conseguenze dovute ad una condotta politica dei leader attuali non proprio esemplare. Insomma dei chiari messaggi a Joe Biden e alla Nato. Ma non solo, anche una presa di posizione sull’invio delle armi all’Ucraina, che per Berlusconi significa di fatto essere in Guerra. Le parole di Berlusconi sulla Guerra Lunedì sera Silvio Berlusconi è torNato a sorpresa su un palco per un’iniziativa di Forza Italia a Treviglio, prendendo posizione sull’invasione da parte della Russia. Dopo la condanna dell’operazione militare del suo “amico” Vladimir ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) ll leader di Forza Italia, Silvio, è apparso lunedì sera a un evento a Treviglio. Ed ha affrontato il tema dellarusso-ucraina. Si è detto rammaricato per le conseguenze dovute ad una condotta politica dei leader attuali non proprio esemplare. Insomma dei chiari messaggi a Joee alla. Ma non solo, anche una presa di posizione sull’invio delle armi all’Ucraina, che persignifica di fatto essere in. Le parole disullaLunedì sera Silvioè tora sorpresa su un palco per un’iniziativa di Forza Italia a Treviglio, prendendo posizione sull’invasione da parte della Russia. Dopo la condanna dell’operazione militare del suo “amico” Vladimir ...

