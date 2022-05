Gucci Cosmogonie: una nuova brillante costellazione per il firmamento della moda (Di martedì 17 maggio 2022) I critici di moda di tutto il mondo esistono su un piano cosmologico inferiore rispetto al direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele. Laddove alcuni amano descrivere l'approccio creativo sincretico del designer come “gazzaladresco” - creando un'analogia con la sua capacità di tessere molteplici riferimenti e tecniche in un nido in cui la moda è riccamente strutturata e funziona su più livelli - Michele preferisce schierarsi con il filosofo e pensatore eclettico Walter Benjamin. “Benjamin è, in fondo, un collezionista di citazioni.” Si legge nelle note scritte da Michele, che sono state stribuite allo show di metà stagione di Gucci di ieri sera dal titolo “Cosmogonie”. “Le rinviene dal fondo del mare, come perle rare che vengono riportate in superficie. Le ricompone, come lacerti di pensieri che ... Leggi su gqitalia (Di martedì 17 maggio 2022) I critici didi tutto il mondo esistono su un piano cosmologico inferiore rispetto al direttore creativo di, Alessandro Michele. Laddove alcuni amano descrivere l'approccio creativo sincretico del designer come “gazzaladresco” - creando un'analogia con la sua capacità di tessere molteplici riferimenti e tecniche in un nido in cui laè riccamente strutturata e funziona su più livelli - Michele preferisce schierarsi con il filosofo e pensatore eclettico Walter Benjamin. “Benjamin è, in fondo, un collezionista di citazioni.” Si legge nelle note scritte da Michele, che sono state stribuite allo show di metà stagione didi ieri sera dal titolo “”. “Le rinviene dal fondo del mare, come perle rare che vengono riportate in superficie. Le ricompone, come lacerti di pensieri che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I Maneskin al mare in Puglia, relax prima di suonare al party di Gucci. La band è a Trani, dove si esibirà al termi… - hznll28 : RT @LanaDelReyVen: MISS LANA!! Lana Del Rey llegando al Gucci Cosmogonie fashion show. #GucciCosmogonie - brave0nft : Gucci ‘Cosmogonie’ Resort 2022 Collection - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: I Maneskin al mare in Puglia, relax prima di suonare al party di Gucci. La band è a Trani, dove si esibirà al termine del… - fanningblooms : RT @ellefbrasil: ?? Elle ontem no Gucci Cosmogonie Fashion Show em Puglia, Itália. -