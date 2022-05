Guai seri per l’attaccante dell’Atalanta, brutto infortunio: possibile stop di 4 mesi (Di martedì 17 maggio 2022) Durante il match Milan-Atalanta andato in scena domenica a San Siro, Luis Muriel ha dovuto abbandonare il campo per un problema al ginocchio. Secondo quanto riportato da Sky Sport oggi l’attaccante dell’Atalanta ha svolto le visite mediche, e da quanto evidenziato il colombiano avrebbe una lesione di I-II grado al legamento collaterale interno del ginocchio sinistro. Atalanta Muriel infortunioDopo la notizia, la stagione del giocatore si può dire definitivamente conclusa, purtroppo, ma, il club confida di averlo per l’inizio della preparazione per la prossima stagione. Tatiana Digirolamo Leggi su rompipallone (Di martedì 17 maggio 2022) Durante il match Milan-Atalanta andato in scena domenica a San Siro, Luis Muriel ha dovuto abbandonare il campo per un problema al ginocchio. Secondo quanto riportato da Sky Sport oggiha svolto le visite mediche, e da quanto evidenziato il colombiano avrebbe una lesione di I-II grado al legamento collaterale interno del ginocchio sinistro. Atalanta MurielDopo la notizia, la stagione del giocatore si può dire definitivamente conclusa, purtroppo, ma, il club confida di averlo per l’inizio della preparazione per la prossima stagione. Tatiana Digirolamo

