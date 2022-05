Greenpeace: “Tassonomia verde europea influenzata dalle pressioni russe. Spinta per includere gas e nucleare” (Di martedì 17 maggio 2022) Un’indagine di Greenpeace Francia sostiene che i giganti russi degli idrocarburi Gazprom e Lukoil e l’azienda nucleare di stato russa Rosatom abbiano influenzato la definizione della cosiddetta “Tassonomia verde” europea, ossia l’ elenco delle attività definite come eco-compatibili – e dunque finanziabili – dall’Unione europea. La ricerca afferma che le aziende energetiche russe hanno incontrato commissari europei e alti dirigenti della Commissione, sia direttamente che tramite aziende controllate o lobbisti ad esse collegate. Si contano almeno diciotto incontri dalla pubblicazione, nel marzo 2018, del Piano d’Azione della Commissione sulla finanza sostenibile. L’indagine mostra come, grazie all’aumento di quantitativi di gas in Europa, che potrebbe essere favorito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Un’indagine diFrancia sostiene che i giganti russi degli idrocarburi Gazprom e Lukoil e l’aziendadi stato russa Rosatom abbiano influenzato la definizione della cosiddetta “, ossia l’ elenco delle attività definite come eco-compatibili – e dunque finanziabili – dall’Unione. La ricerca afferma che le aziende energetichehanno incontrato commissari europei e alti dirigenti della Commissione, sia direttamente che tramite aziende controllate o lobbisti ad esse collegate. Si contano almeno diciotto incontri dalla pubblicazione, nel marzo 2018, del Piano d’Azione della Commissione sulla finanza sostenibile. L’indagine mostra come, grazie all’aumento di quantitativi di gas in Europa, che potrebbe essere favorito ...

