Graduatorie GPS 2022/24, quanto valgono: CLIL, certificazioni linguistiche, abilitazione Montessori, Pizzigoni o Agazzi (Di martedì 17 maggio 2022) Gli aspiranti interessati possono presentare domanda di inserimento ovvero aggiornamento delle GPS e delle Graduatorie di istituto di II e III fascia entro il 31 maggio 2022. Punti per: CLIL, certificazioni linguistiche e CeCLIL, abilitazioni metodo Montessori, Pizzigoni o Agazzi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 17 maggio 2022) Gli aspiranti interessati possono presentare domanda di inserimento ovvero aggiornamento delle GPS e delledi istituto di II e III fascia entro il 31 maggio. Punti per:e Ce, abilitazioni metodo. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie GPS 2022/24, quanto valgono: CLIL, certificazioni linguistiche, abilitazione Montessori, Pizzigoni o Ag… - orizzontescuola : Graduatorie GPS, scelta delle sedi. Max 20 scuole per classe di concorso, non c’è un ordine, attenzione alle sanzio… - ProDocente : Graduatorie GPS 2022: chi può inserirsi per insegnare inglese alla primaria. GUIDA PER IMMAGINI - orizzontescuola : Riapertura graduatorie GPS 2022 dal 12 al 31 maggio: i corsi da conseguire entro l’aggiornamento.… - ProDocente : Riapertura graduatorie GPS 2022 dal 12 al 31 maggio: i corsi da conseguire entro l’aggiornamento.… -