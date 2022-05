Governo: Renzi, 'Gratteri? Correnti magistrati contro di lui ma fu Napolitano a dire di no' (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag (Adnkronos) - "Napolitano mi ha detto che non voleva Gratteri ministro della Giustizia. Punto. Il presidente della Repubblica ha il sacrosanto diritto e dovere di non controfirmare la nomina di un ministro che non vuole. E' la legge". Lo ha detto Matteo Renzi, presentando il suo ultimo libro, parlando della formazione del suo Governo. "Sia Magistratura democratica che Unicost erano contrarie a Gratteri, perché lui andava contro le Correnti. Altri non lo apprezzavano per le sue posizioni non garantiste ma era un elemento di rottura del sistema, una rottamazione -ha spiegato il leader di Iv-. Ho mandato una mail a Napolitano, poi sono salito al Colle. Sono stato lì tre ore, non uscivo più e la discussione era su questo più ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag (Adnkronos) - "mi ha detto che non volevaministro della Giustizia. Punto. Il presidente della Repubblica ha il sacrosanto diritto e dovere di nonfirmare la nomina di un ministro che non vuole. E' la legge". Lo ha detto Matteo, presentando il suo ultimo libro, parlando della formazione del suo. "Sia Magistratura democratica che Unicost erano contrarie a, perché lui andavale. Altri non lo apprezzavano per le sue posizioni non garantiste ma era un elemento di rottura del sistema, una rottamazione -ha spiegato il leader di Iv-. Ho mandato una mail a, poi sono salito al Colle. Sono stato lì tre ore, non uscivo più e la discussione era su questo più ...

