Gli Usa storcono la bocca e vogliono un'Europa debole: asse in rotta di collisione (Di martedì 17 maggio 2022) Piero Sansonetti ci tiene a sottolineare la differenza di interessi sul fronte occidentale sulla gestione della guerra in Ucraina. Il direttore de Il Riformista è ospite di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Stefania Cavallaro, in occasione dell'edizione del 17 maggio e dallo studio di Mediaset manda un avvertimento all'Italia e agli altri paesi europei: “Rafforzare la Nato non vuol dire rafforzare l'Unione europea, rafforzare l'Unione europea può essere in contrasto con il rafforzamento della Nato. Non camminano parallele le due cose, non è affatto detto che non siano addirittura in rotta di collisione dei due percorsi, non è che l'America sia felice di un'Europa più forte di quanto non sia adesso, forse la vorrebbe anche più debole. Silvio Berlusconi ha parlato dell'esercito comune europeo e sicuramente ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Piero Sansonetti ci tiene a sottolineare la differenza di interessi sul fronte occidentale sulla gestione della guerra in Ucraina. Il direttore de Il Riformista è ospite di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Stefania Cavallaro, in occasione dell'edizione del 17 maggio e dallo studio di Mediaset manda un avvertimento all'Italia e agli altri paesi europei: “Rafforzare la Nato non vuol dire rafforzare l'Unione europea, rafforzare l'Unione europea può essere in contrasto con il rafforzamento della Nato. Non camminano parallele le due cose, non è affatto detto che non siano addirittura indidei due percorsi, non è che l'America sia felice di un'più forte di quanto non sia adesso, forse la vorrebbe anche più. Silvio Berlusconi ha parlato dell'esercito comune europeo e sicuramente ...

Advertising

fanpage : Nel nostro Paese sono in circolazione milioni di armi da fuoco non solo per la caccia. Senza troppe difficoltà si p… - GiovaQuez : Tarquinio: 'Ditemi una guerra dopo il '45 che ha creato più democrazia e libertà per le persone che l'hanno subita'… - fattoquotidiano : Destituire Zelensky? Putin non ha capito come l’Ucraina sia diventata “nazione”. E che gli Usa, dal punto di vista… - TinaRengo : RT @ElioLannutti: Assange, Maurizi: “Gli Usa vogliono vendicarsi e mandare un messaggio a chi svela i loro segreti”. Noury: “Estradizione?… - MDO2810 : Gli Usa hanno iniziato un'operazione speciale in Somalia....e mó che diranno quelli del #PD?? -