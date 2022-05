Gli studenti sarzanesi alla scoperta dei segreti del Franciacorta (Di martedì 17 maggio 2022) Gli studenti in visita allo stabilimento bresciano Sarzana (La Spezia) 17 maggio 2022 - La caratteristica, sempre molto apprezzata, della scuola a indirizzo agrario "Parentucelli Arzelà" di Sarzana ... Leggi su lanazione (Di martedì 17 maggio 2022) Gliin visita allo stabilimento bresciano Sarzana (La Spezia) 17 maggio 2022 - La caratteristica, sempre molto apprezzata, della scuola a indirizzo agrario "Parentucelli Arzelà" di Sarzana ...

Advertising

fattoquotidiano : È per me una gioia sapere che gli studenti universitari e delle scuole superiori siano tra i lettori di questa rubr… - Donzelli : Aiutiamo i nostri ragazzi ad arginare nell’Università l’egemonia rossa che forma magistrati, giornalisti e professo… - amnestyitalia : #Russia Decine gli insegnanti sottoposti a procedimenti disciplinari, licenziati o condannati a multe esorbitanti p… - BeachPapeete : RT @pbecchi: Gli studenti di Trento possono evitare l’uso delle mascherine a scuola. L’autonomia della loro città glielo consente. Vorrei… - giorgiaef : RT @mariballardini: si sta come in maggio nei corridoi a urlare: prof ma 5,7 in pagella è 6 vero? gli studenti -