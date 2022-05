Gli Stati Uniti alle prese con la carenza di latte in polvere per i neonati Si muove la Casa Bianca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 maggio 2022) Il gruppo americano Abbott ha raggiunto un accordo con il ministero della Giustizia americano per riprendere la produzione diinpernel suo stabilimento in Michigan, “nel giro di 6-8 settimane” dopo l’attesa convalida di un giudice. Abbott, che aveva una quota del mercato statunitense del 42%, ha sospeso la produzione a metà febbraio dopo la morte di due bambini per una rara infezione batterica e la scoperta di alcune irregolarità negli impianti in Michigan da parte della Food and Drug Administration (Fda). Abbott dovrà assumere un esperto esterno che assicurerà che tutte le azioni intradall’azienda siano conformi agli standard richiesti dalla Fda oltre ad effettuare attenti e costanti monitoraggi sull’eventualenza di batteri. Il blocco ha causato una penuria ...