“Gli inceneritori paghino quote di emissione” La proposta Ue votata anche da un pezzo di Pd che può complicare i piani di Gualtieri

Dal gennaio 2026 le aziende che inceneriscono i rifiuti urbani dovranno acquistare sul mercato le quote di Co2 corrispondenti alle emissioni dell'impianto, nell'ambito del sistema europeo Eu-Ets (Emission trading system). Il risultato è che costruire nuovi inceneritori diventerà meno conveniente, favorendo nel migliore dei casi il riciclo in un'ottica di economia circolare e nel peggiore il ricorso alle discariche (esentate dall'acquisto dei permessi di emissione). Il pensiero va ovviamente allo scontro politico sulla proposta del sindaco di Roma Roberto Gualtieri di costruire un termovalorizzatore per risolvere l'emergenza rifiuti nella Capitale. La novità però, nel caso passi indenne attraverso le prossime fasi del procedimento legislativo, riguarderà tutta Europa: è una delle proposte della ...

