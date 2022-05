Gli abominevoli video “caca Dubai”: il punto più basso della deriva femminista (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag — In Italia non si è parlato molto del fenomeno “caca a Dubai” o “Dubai porta potty”, i video agghiaccianti di giovani donne — influencer, star della televisione spazzatura — che viaggiano fino a Dubai per farsi letteralmente defecare in bocca. Sono in misura maggiore le ragazze africane a vendere le prestazioni sessuali più orribili in un luogo che è, attualmente, il più grande bordello a cielo aperto in cui regna l’ipocrisia più totale. Giornaliste di tutto il mondo si sono chieste cosa è mai potuto andare storto nel movimento femminista che gridava “il corpo è mio e me lo gestisco io” non aspettandosi, forse, una deriva simile. “caca Dubai”: tutto si compra e si vende, in primis la dignità Alzano i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag — In Italia non si è parlato molto del fenomeno “” o “porta potty”, iagghiaccianti di giovani donne — influencer, startelevisione spazzatura — che viaggiano fino aper farsi letteralmente defecare in bocca. Sono in misura maggiore le ragazze africane a vendere le prestazioni sessuali più orribili in un luogo che è, attualmente, il più grande bordello a cielo aperto in cui regna l’ipocrisia più totale. Giornaliste di tutto il mondo si sono chieste cosa è mai potuto andare storto nel movimentoche gridava “il corpo è mio e me lo gestisco io” non aspettandosi, forse, unasimile. “”: tutto si compra e si vende, in primis la dignità Alzano i ...

