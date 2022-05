Giustizia per tutti, Raoul Bova: «Roberto Beltrami mi somiglia» (Di martedì 17 maggio 2022) Mercoledì 18 maggio 2022 debutta su Canale 5 la nuova fiction Giustizia per tutti, con protagonista Raoul Bova. L'attore, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato del suo personaggio, confessando che gli somiglia molto. Le sue parole hanno sorpreso i fan. Giustizia per tutti: parla Raoul Bova Mentre su Rai1 va in onda Don Matteo 13, che ha visto l'ingresso di Raoul Bova al posto di Terence Hill, su Canale 5 sta per debuttare Giustizia per tutti, sempre con protagonista l'attore romano. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il compagno di Rocio Munoz Morales ha parlato del nuovo personaggio che porterà sul piccolo ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 17 maggio 2022) Mercoledì 18 maggio 2022 debutta su Canale 5 la nuova fictionper, con protagonista. L'attore, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato del suo personaggio, confessando che glimolto. Le sue parole hanno sorpreso i fan.per: parlaMentre su Rai1 va in onda Don Matteo 13, che ha visto l'ingresso dial posto di Terence Hill, su Canale 5 sta per debuttareper, sempre con protagonista l'attore romano. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il compagno di Rocio Munoz Morales ha parlato del nuovo personaggio che porterà sul piccolo ...

Advertising

Azione_it : L'ANM sciopera perché deve trovare un nemico. Contesta la riforma della #giustizia raccontando che è contro di loro… - amnestyitalia : Le forze russe dovranno rispondere alla giustizia per una serie di #criminidiguerra commessi nella regione a nord-o… - forza_italia : Il 12 giugno dobbiamo dire 5 sì per una #giustizia giusta. È una grande occasione per il Paese. Non sprechiamola! - MassimoCordesc1 : RT @MassimoCordesc1: Post governi cessodx Berlumafia,Salvini,Meloni pd#RenziFaiSchifo: pensione con pannolone; ecografia Asl6 mesi;lavorato… - ritina58 : RT @Animalistiitaly: #GreenHill: assolti veterinario e dipendenti dell’allevamento-lager! Nel 2015 salvammo 2.639 #beagle, poi affidati ad… -