Giustizia per tutti la prima puntata il 18 maggio su Canale 5: le anticipazioni (Di martedì 17 maggio 2022) Sarà una settimana parecchio impegnativa per Raoul Bova: questa sera lo vedremo su Rai 1 in una delle nuove puntate di Don Matteo 13, domani sera lo vedremo di nuovo protagonista di una fiction Mediaset e poi giovedì tornerà su Rai 1 nei panni di Don Massimo. Periodo d’oro per l’attore che punta a conquistare anche il pubblico di Canale 5 con la fiction Giustizia per tutti. Si parte il 18 maggio 2022, saranno tre puntate le puntate di Giustizia per tutti, una serie prodotta da R.B Produzioni e Showlab per Mediaset. Nella passata stagione televisiva Raoul Bova era stato protagonista di una delle serie più viste di Canale 5, Buongiorno mamma. Spera di ripetersi con Giustizia per tutti. Al suo fianco questa volta Rocio Morales, sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 17 maggio 2022) Sarà una settimana parecchio impegnativa per Raoul Bova: questa sera lo vedremo su Rai 1 in una delle nuove puntate di Don Matteo 13, domani sera lo vedremo di nuovo protagonista di una fiction Mediaset e poi giovedì tornerà su Rai 1 nei panni di Don Massimo. Periodo d’oro per l’attore che punta a conquistare anche il pubblico di5 con la fictionper. Si parte il 182022, saranno tre puntate le puntate diper, una serie prodotta da R.B Produzioni e Showlab per Mediaset. Nella passata stagione televisiva Raoul Bova era stato protagonista di una delle serie più viste di5, Buongiorno mamma. Spera di ripetersi conper. Al suo fianco questa volta Rocio Morales, sua ...

Advertising

LegaSalvini : MENO 26! ++ #REFERENDUMGIUSTIZIA, IL 12 GIUGNO IO DICO SÌ: CAMBIAMO LA GIUSTIZIA ++ ?? Un voto per cambiare finalme… - Azione_it : L'ANM sciopera perché deve trovare un nemico. Contesta la riforma della #giustizia raccontando che è contro di loro… - forza_italia : Il 12 giugno dobbiamo dire 5 sì per una #giustizia giusta. È una grande occasione per il Paese. Non sprechiamola! - romans_xvii : RT @Antonel52432350: @GenCar5 Sarebbe più facile se ci fosse stata giustizia anche per chi è accidentalmente caduto da una finestra - Loredanataberl1 : RT @attilioc39: lo scandalo MONTE PASCHI una voragine finanziaria un morto ??suicida ?? per il tribunale non c'è nessun responsabile?? Nasc… -