Giustizia per tutti, dove è stata girata la nuova fiction con Raoul Bova? (Di martedì 17 maggio 2022) tutti i dettagli sulle ambientazioni della serie di Canale 5. Ci siamo! Mancano pochissime ore all’inizio di Giustizia per tutti, la nuova fiction di Canale 5, al via mercoledì 18 maggio 2022. Dopo essersi calato nei panni di Don Massimo in Don L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 17 maggio 2022)i dettagli sulle ambientazioni della serie di Canale 5. Ci siamo! Mancano pochissime ore all’inizio diper, ladi Canale 5, al via mercoledì 18 maggio 2022. Dopo essersi calato nei panni di Don Massimo in Don L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

amnestyitalia : Per i crimini di guerra commessi dalle forze statunitensi in Afghanistan e in Iraq nessuno è stato portato davanti… - LegaSalvini : MENO 26! ++ #REFERENDUMGIUSTIZIA, IL 12 GIUGNO IO DICO SÌ: CAMBIAMO LA GIUSTIZIA ++ ?? Un voto per cambiare finalme… - Azione_it : L'ANM sciopera perché deve trovare un nemico. Contesta la riforma della #giustizia raccontando che è contro di loro… - petregiamp : RT @CerfGray_it: Secondo me i giudici devono essere riformati immediatamente, sono fuori di testa! In tutte le seconde case, per chi ce l'h… - MaxCagnaccioRob : RT @Italiantifa: Il processo di appello a Riace e Lucano inizia a Reggio Calabria il 25 maggio. Rompiamo il silenzio che lo circonda. Chie… -