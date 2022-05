Giustizia per tutti, al via la nuova serie tv con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales (Di martedì 17 maggio 2022) Giustizia per tutti, al via la nuova serie tv di Canale5 con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales diretta da Maurizio Zaccaro e scritta da Andrea Nobile Al via mercoledì 18 maggio, in prima serata, Giustizia per tutti la nuovissima serie tv di Canale 5 che vede protagonista Raoul Bova, affiancato in questa avventura dalla compagna Rocío Muñoz Morales. Nella serie in tre puntate, prodotta da R.B Produzioni e Showlab per Mediaset, oltre a Bova e Morales fanno parte del cast: Anna Favella, Francesca Vetere, Giulia Battistini, Jacopo Crovella, Giuseppe ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 17 maggio 2022)per, al via latv di Canale5 condiretta da Maurizio Zaccaro e scritta da Andrea Nobile Al via mercoledì 18 maggio, in prima serata,perla nuovissimatv di Canale 5 che vede protagonista, affiancato in questa avventura dalla compagna. Nellain tre puntate, prodotta da R.B Produzioni e Showlab per Mediaset, oltre afanno parte del cast: Anna Favella, Francesca Vetere, Giulia Battistini, Jacopo Crovella, Giuseppe ...

