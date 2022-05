Giuntoli verso il Genoa? La radio ufficiale del Napoli fa chiarezza: la situazione (Di martedì 17 maggio 2022) Questa mattina, è uscita la notizia dell’interessamento del Genoa, appena retrocesso in Serie B, per il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Il ds azzurro ha però ancora due anni di contratto con il Napoli. Valter De Maggio, giornalista e conduttore radiofonico, ha rilasciato delle dichiarazioni a radio Kiss Kiss Napoli durante la sua trasmissione “radio Goal”. Di seguito quanto evidenziato: Giuntoli, Napoli (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Le parole di De Maggio: “Notizie non fondate” “Giuntoli al Genoa? Smentiamo le voci che vorrebbero l’attuale direttore sportivo del Napoli ai rossoblù, sono notizie assolutamente non fondate”. ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 17 maggio 2022) Questa mattina, è uscita la notizia dell’interessamento del, appena retrocesso in Serie B, per il direttore sportivo del, Cristiano. Il ds azzurro ha però ancora due anni di contratto con il. Valter De Maggio, giornalista e conduttorefonico, ha rilasciato delle dichiarazioni aKiss Kissdurante la sua trasmissione “Goal”. Di seguito quanto evidenziato:(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Le parole di De Maggio: “Notizie non fondate” “al? Smentiamo le voci che vorrebbero l’attuale direttore sportivo delai rossoblù, sono notizie assolutamente non fondate”. ...

