Giudice sportivo, dieci squalificati in serie A: Ederson salta l’Udinese (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutidieci giocatori sono stati squalificati dal Giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 18/a giornata del campionato di serie A. Tra i calciatori espulsi, squalifica per due giornate e ammonizione per Sofian Kiyine (Venezia), “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per comportamento gravemente antisportivo: per avere, al 31? del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio nelle parti intime un calciatore avversario”. mentre un turno di stop, ammenda di 10mila euro e ammonizione è stata inflitta a Omar Colley (Sampdoria) “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per avere inoltre, al 49? del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutigiocatori sono statidaldellaA, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 18/a giornata del campionato diA. Tra i calciatori espulsi, squalifica per due giornate e ammonizione per Sofian Kiyine (Venezia), “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per comportamento gravemente anti: per avere, al 31? del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio nelle parti intime un calciatore avversario”. mentre un turno di stop, ammenda di 10mila euro e ammonizione è stata inflitta a Omar Colley (Sampdoria) “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per avere inoltre, al 49? del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ...

