Giro d'Italia: l'eritreo Biniam Girmay in volata primo a Jesi. Lopez sempre in rosa (Di martedì 17 maggio 2022) Battuto allo sprint l'olandese Mathieu Van der Poel. Lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale L'articolo proviene da Firenze Post.

