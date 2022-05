Giro d'Italia. Girmay, van der Poel e il canovaccio perfetto (Di martedì 17 maggio 2022) Biniam Girmay e Mathieu van der Poel si erano dati appuntamento a Jesi senza darselo davvero. Non c’era bisogno, per certe cose non c’è mai bisogno, sono evidenti, appaiono chiare, c’è mica necessità di parole. Sapevano che era affar loro la decima tappa del Giro d’Italia 2022. Il percorso, quel su e giù tra le colline marchigiane (in quel lungo ricordo di Michele Scaponi, perché altrimenti non poteva essere, le mancanze nel ciclismo sono parte della presenza della corsa), era ciò che si adattava meglio alle loro caratteristiche, un’attrazione irresistibile per le loro velleità. L’unica cosa da fare era far muovere i pedali il più vorticosamente possibile in salita, nei tanti strappi che il percorso offriva, per staccare i corridori che fanno della velocità in volata il loro biglietto da visita, la loro abilità ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 17 maggio 2022) Biniame Mathieu van dersi erano dati appuntamento a Jesi senza darselo davvero. Non c’era bisogno, per certe cose non c’è mai bisogno, sono evidenti, appaiono chiare, c’è mica necessità di parole. Sapevano che era affar loro la decima tappa deld’2022. Il percorso, quel su e giù tra le colline marchigiane (in quel lungo ricordo di Michele Scaponi, perché altrimenti non poteva essere, le mancanze nel ciclismo sono parte della presenza della corsa), era ciò che si adattava meglio alle loro caratteristiche, un’attrazione irresistibile per le loro velleità. L’unica cosa da fare era far muovere i pedali il più vorticosamente possibile in salita, nei tanti strappi che il percorso offriva, per staccare i corridori che fanno della velocità in volata il loro biglietto da visita, la loro abilità ...

