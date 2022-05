Giro d’Italia, a Jesi vince l’africano Biniam Girmay: è storia (Di martedì 17 maggio 2022) E’ un Giro d’Italia che firma i record. L’ultimo è arrivato dalla tappa svolta lungo le bellezze paesaggistiche delle Marche, svolta oggi pomeriggio. Il primato siglato arriva dall’eritreo Biniam Girmay. Il ciclista africano vince per tutto un Continente e si unisce ai grandi velocisti dell’atletica mondiale che portano medaglie preziose ai loro paesi. Lo ha fatto anche Biniam oggi e ha vinto a Jesi. Fa 10 la competizione italiana, che terminerà il 29 maggio a Verona e la decima tappa va all’Africa dei campioni dello sport: “Una giornata storica, davvero straordinaria per me, è la prima vittoria in una grande corsa a tappe – dice Girmay -: nel finale ho dovuto rallentare un po’, poi sono andato a tutta e controllato la bici con grande attenzione. Gli ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 17 maggio 2022) E’ unche firma i record. L’ultimo è arrivato dalla tappa svolta lungo le bellezze paesaggistiche delle Marche, svolta oggi pomeriggio. Il primato siglato arriva dall’eritreo. Il ciclista africanoper tutto un Continente e si unisce ai grandi velocisti dell’atletica mondiale che portano medaglie preziose ai loro paesi. Lo ha fatto ancheoggi e ha vinto a. Fa 10 la competizione italiana, che terminerà il 29 maggio a Verona e la decima tappa va all’Africa dei campioni dello sport: “Una giornata storica, davvero straordinaria per me, è la prima vittoria in una grande corsa a tappe – dice-: nel finale ho dovuto rallentare un po’, poi sono andato a tutta e controllato la bici con grande attenzione. Gli ...

Advertising

giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - Corriere : Ponomar, ciclista ucraino al Giro: «Mio padre combatte in Donbass, lo distraggo con i miei racconti» - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage ?? ?? Km 26 ???? @ADM_RossodiBuja ???? @mattia_bais ???? @LawrNaesen ?? 5'01' > Peloto… - Daliakhojely : RT @umasalam: 2022 Giro d'Italia | Biniam Girmay and Eritrea - masi_simone : RT @alessan28580338: @PIEMME979 Magari faccio il giro d Italia a piedi -