Giro d’Italia 2022 | risultati e ordine di arrivo decima tappa | Girmay fa la storia a Jesi

Biniam Girmay fa la storia e diventa il primo africano nella storia a vincere una tappa al Giro d'Italia. La decima tappa dell'edizione 2022, da Pescara a Jesi, ha visto la vittoria dell'eritreo che dopo 196 km corsi ad un'andatura elevatissima batte, con una volata a dir poco stratosferica Mathieu Van Der Poel, che già sul traguardo alza il pollice a complimentarsi con Bini. Terzo e primo degli umani, Vincenzo Albanese. CRONACA – Come al solito la tappa dopo il giorno di riposo è piena di insidie. La fuga va subito in porto e ad animarla sono in 3: Alessandro De Marchi (Israel-PremierTech), Mattia Bais (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Lawrence Naesen (AG2R Citroën). I tre proseguono spediti e ...

