Giro d’Italia 2022, Lopez Perez: “Tappa dura, contento per Girmay” (Di martedì 17 maggio 2022) “Oggi è stata dura, anche per il caldo. Però giornata bella, siamo passati anche dal paese di Scarponi e ho cominciato a piangere un po’: tante emozioni oggi. Sono felice per Girmay: questa mattina gli avevo detto ‘è una buona opportunità per te’. Lo conosco da tanto ed è fortissimo. Domani in teoria dovrebbe essere una giornata tranquilla, ma doveva esserlo anche oggi e siamo arrivati in quaranta”. Queste le parole di Juan Pedro Lopez Perez, corridore spagnolo della Trek-Segafredo, ai microfoni della Rai al termine della decima Tappa del Giro d’Italia 2022, la Pescara-Jesi di 196 chilometri. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) “Oggi è stata, anche per il caldo. Però giornata bella, siamo passati anche dal paese di Scarponi e ho cominciato a piangere un po’: tante emozioni oggi. Sono felice per: questa mattina gli avevo detto ‘è una buona opportunità per te’. Lo conosco da tanto ed è fortissimo. Domani in teoria dovrebbe essere una giornata tranquilla, ma doveva esserlo anche oggi e siamo arrivati in quaranta”. Queste le parole di Juan Pedro, corridore spagnolo della Trek-Segafredo, ai microfoni della Rai al termine della decimadel, la Pescara-Jesi di 196 chilometri. SportFace.

Advertising

giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - Corriere : Ponomar, ciclista ucraino al Giro: «Mio padre combatte in Donbass, lo distraggo con i miei racconti» - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage ?? ?? Km 26 ???? @ADM_RossodiBuja ???? @mattia_bais ???? @LawrNaesen ?? 5'01' > Peloto… - stefy8917 : RT @tvdellosport: ?? GIRO D’ITALIA, GIRMAY VINCE LA 10ª TAPPA E SCRIVE LA STORIA Biniam Girmay ha conquistato la 10ª tappa del Giro d’Ital… - bicitv : Biniam Girmay batte Mathieu Van der Poel a Jesi e fa la storia anche al Giro d’Italia -