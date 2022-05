Giro d’Italia 2022, incredibile Girmay: vince ma finisce in ospedale, tappo spumante nell’occhio (VIDEO) (Di martedì 17 maggio 2022) Scene surreali al Giro d’Italia 2022 dopo la vittoria della decima tappa da parte dell’eritreo Biniam Girmay. Una giornata storica che però poteva assumere contorni macabri per il forte giovane in rampa di lancio, che nel festeggiare sul palco con lo spumante direziona male la bottiglia in fase di apertura e viene centrato dal tappo nell’occhio. Il corridore ha lamentato problemi di vista ed è stato trasportato in ospedale a Jesi nell’incredulità generale. Di seguito il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Scene surreali aldopo la vittoria della decima tappa da parte dell’eritreo Biniam. Una giornata storica che però poteva assumere contorni macabri per il forte giovane in rampa di lancio, che nel festeggiare sul palco con lodireziona male la bottiglia in fase di apertura e viene centrato dal. Il corridore ha lamentato problemi di vista ed è stato trasportato ina Jesi nell’incredulità generale. Di seguito il. SportFace.

