Giro d’Italia 2022, Girmay: “Giornata storica, che vittoria” (Di martedì 17 maggio 2022) “Giornata straordinaria. La mia prima vittoria al Giro d’Italia, Giornata storica per tutti. L’errore in curva? Pensavo fosse un rettilineo, ma c’è stata una curva sinistra e quindi ho rallentato, ma poi è stato facile rientrare. La volata con Van der Poel? Stupefacente, abbiamo fatto quasi 400 metri al termine di una Giornata così. Tre giorni fa parlavamo di questa tappa, è stata complicata perché fin dall’inizio tentavano di partire, ma la mia squadra è forte”. Queste le parole di Biniam Girmay, corridore della Intermarché-Wanty-Gobert Materiaux, ai microfoni della Rai dopo la vittoria della decima tappa del Giro d’Italia 2022, la Pescara-Jesi di 196 chilometri, con cui diventa il ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) “straordinaria. La mia primaalper tutti. L’errore in curva? Pensavo fosse un rettilineo, ma c’è stata una curva sinistra e quindi ho rallentato, ma poi è stato facile rientrare. La volata con Van der Poel? Stupefacente, abbiamo fatto quasi 400 metri al termine di unacosì. Tre giorni fa parlavamo di questa tappa, è stata complicata perché fin dall’inizio tentavano di partire, ma la mia squadra è forte”. Queste le parole di Biniam, corridore della Intermarché-Wanty-Gobert Materiaux, ai microfoni della Rai dopo ladella decima tappa del, la Pescara-Jesi di 196 chilometri, con cui diventa il ...

