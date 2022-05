Giro d’Italia 2022, episodio 10: Bini, Vidi, Vici. Girmay vince a Jesi e fa la storia del ciclismo (Di martedì 17 maggio 2022) È una tappa che resterà nella storia del ciclismo la decima frazione del Giro d’Italia 2022. Non per la durezza del percorso, o per l’innumerevole quantità di salite presenti, o per il mozzafiatante scenario dolomitico, ma i 196 km da Pescara a Jesi hanno mostrato al mondo intero il perché del ciclismo come forma di sport nella più pura delle accezioni. Classica partenza cicloturistica del gruppo dopo il giorno di riposo che ha fatto del bene ad alcuni e del male a molti corridori. Infatti i giorni di assenza dalle strade sono un odi et amo per la carovana. Ad alcuni serve per ricaricare le pile dopo una settimana corsa al massimo, per altri invece è deleterio perché ormai hanno iniziato a prendere il ritmo gara. Grazie quindi ad un gruppo molto poco interessato a ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) È una tappa che resterà nelladella decima frazione del. Non per la durezza del percorso, o per l’innumerevole quantità di salite presenti, o per il mozzafiatante scenario dolomitico, ma i 196 km da Pescara ahanno mostrato al mondo intero il perché delcome forma di sport nella più pura delle accezioni. Classica partenza cicloturistica del gruppo dopo il giorno di riposo che ha fatto del bene ad alcuni e del male a molti corridori. Infatti i giorni di assenza dalle strade sono un odi et amo per la carovana. Ad alcuni serve per ricaricare le pile dopo una settimana corsa al massimo, per altri invece è deleterio perché ormai hanno iniziato a prendere il ritmo gara. Grazie quindi ad un gruppo molto poco interessato a ...

