Girmay | prima il rischio di sbagliare strada | poi il finale mozzafiato con Van der Poel | highlights

(Di martedì 17 maggio 2022) Biniamha vinto la decima tappa del Giro d'Italia, Pescara - Jesi di 196 km. Per lavolta un corridore eritreo conquista una tappa nella corsa rosa. Il 22enne di Asmara in volata precede ...

Dopo il traguardoè raggiante: "La miavittoria al Giro d'Italia, giornata storica per tutti. La volata con Van der Poel Stupefacente, abbiamo fatto quasi 400 metri al termine di una ...Biniamha vinto la decima tappa del Giro d'Italia, Pescara - Jesi di 196 km. Per lavolta un corridore eritreo conquista una tappa nella corsa rosa. Il 22enne di Asmara in volata precede l'...VAN DER POEL HA SPESO TROPPE ENERGIE DURANTE LA TAPPA Con un finale così, è venuta fuori davvero una bella tappa. Van der Poel ha speso tanto a rientrare dopo il problema al cambio, ad un certo punto ...Vince il ciclista eritreo Biniam Girmay della Intermarché Wanty Gobert, che trova la sua prima vittoria in una tappa del Giro, e diventa il primo ciclista eritreo a vincere una frazione della Corsa ...