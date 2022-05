Girmay entra nella storia e poi la clamorosa disavventura | lo stappo dello spumante è disastroso | GUARDA

(Di martedì 17 maggio 2022) Biniamvince la maglia rosa della sfortuna. Il corridore eritreo durante la cerimonia di premiazione dopo la vittoriadecima tappa del Giro d'Italia, si è fatto male con il tappoche ha colpito con forza il suo occhio sinistro. Appena sceso dal podio è andato dal suo staff dicendo di non vedere quasi niente e per questo è stato trasportato all'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Sul traguardo di Jesi, con un lunga e sfiancante volata, l'eritreo della Intermarché Wanty Gobert, aveva risposto con autorità al rientro di Mathieu Van der Poel che puntava al secondo successo di tappa dopo quello all'esordio di Visegard, conquistando una vittoria chedel Giro. Per la prima volta infatti un corridore eritreo si aggiudica una ...

È il primo trionfo africano nella storia della Corsa Rosa La prima volta non si scorda mai, specialmente se entra nella storia. Biniam Girmay è il primo africano a vincere una tappa del Giro d'Italia. Il corridore eritreo, al primo successo di tappa in un grande Giro, precede l'olandese Van der Poel. L'eritreo Biniam Girmay ha vinto, dopo uno sprint a due, la decima tappa del Giro d'Italia di ciclismo, da Pescara a Jesi, lunga 196 chilometri ed è entrato nella storia.