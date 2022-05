Girmay e l' incidente durante la premiazione | il tappo dello spumante gli va nell' occhio

Advertising

sportmediaset : Girmay colpito dal tappo dello spumante sul podio: controlli in ospedale #Giro #ciclismo #Girmay #spumante… - minte1974 : RT @Gazzetta_it: VIDEO Girmay e il piccolo incidente con la bottiglia durante la premiazione - Gazzetta_it : VIDEO Girmay e il piccolo incidente con la bottiglia durante la premiazione -

... davvero straordinaria per me, è la prima vittoria in una grande corsa a tappe - dice- : ... in provincia di Ancona, poco più di 5 anni dopo l'che stroncò la vita del vincitore del ...Biniamha vinto la decima tappa del Giro d'Italia, Pescara - Jesi di 196 km. Per la prima volta un corridore eritreo conquista una tappa nella corsa rosaAvrebbe potuto (e dovuto) essere la tappa di Mathieu Van der Poel è stata quella di Biniam Girmay, primo eritreo ... poco più di 5 anni dopo l’incidente che stroncò la vita del vincitore ...Girmay è stato poi vittima di un piccolo incidente: sul podio il tappo dello spumante lo ha colpito vicino all'occhio sinistro ed è sceso subito dal palco della premiazione per farsi curare. Metti mi ...