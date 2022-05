‘Giovanni e io’, il nuovo libro di Pino Arlacchi su Falcone è un potentissimo atto d’accusa (Di martedì 17 maggio 2022) L’autore è molto autorevole e se dice di essere stato la persona a cui Giovanni Falcone rivolgeva le proprie confidenze “senza riserve o segreti”, il suo confessore speciale, dobbiamo credergli. Già deputato e senatore Pd, ritenuto una delle massime autorità sulla sicurezza, estensore del progetto esecutivo della Dia – la Direzione investigativa antimafia -, vicedirettore generale dell’Onu, amico e collaboratore dei giudici Chinnici, Falcone e Borsellino, Pino Arlacchi ha scritto un libro importante, Giovanni e io, uscito per i tipi di Chiarelettere. È il racconto di una amicizia intensa e bella e vi si trovano anche molte cose interessanti, e non poteva essere diversamente viste le relazioni professionali di Arlacchi, il suo sguardo internazionale, particolarmente sugli States, e quel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) L’autore è molto autorevole e se dice di essere stato la persona a cui Giovannirivolgeva le proprie confidenze “senza riserve o segreti”, il suo confessore speciale, dobbiamo credergli. Già deputato e senatore Pd, ritenuto una delle massime autorità sulla sicurezza, estensore del progetto esecutivo della Dia – la Direzione investigativa antimafia -, vicedirettore generale dell’Onu, amico e collaboratore dei giudici Chinnici,e Borsellino,ha scritto unimportante, Giovanni e io, uscito per i tipi di Chiarelettere. È il racconto di una amicizia intensa e bella e vi si trovano anche molte cose interessanti, e non poteva essere diversamente viste le relazioni professionali di, il suo sguardo internazionale, particolarmente sugli States, e quel ...

