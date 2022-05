Giornata internazionale contro l’omofobia, propaganda gender a scuola? (Di martedì 17 maggio 2022) “Un conto è combattere e condannare giustamente ogni tipo di discriminazione; un altro è fare propaganda di genere attraverso attivisti Lgbt ideologizzati cari a PD e M5S” commenta il sottosegretario leghista all’istruzione, Rossano Sasso riguardo la circolare da parte del ministero dell’Istruzione in occasione della Giornata contro l’omofobia. “A scuola non è possibile fare propaganda gender almeno fino a quando non ci sarà una legge a consentirlo. La Lega si opporrà sempre a questo squallido tentativo di strumentalizzare i nostri alunni. Giù le mani dai nostri bambini”. La circolare del ministero dell’istruzione contro l’omofobia Oggi, 17 maggio, Giornata internazionale contro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) “Un conto è combattere e condannare giustamente ogni tipo di discriminazione; un altro è faredi genere attraverso attivisti Lgbt ideologizzati cari a PD e M5S” commenta il sottosegretario leghista all’istruzione, Rossano Sasso riguardo la circolare da parte del ministero dell’Istruzione in occasione della. “Anon è possibile farealmeno fino a quando non ci sarà una legge a consentirlo. La Lega si opporrà sempre a questo squallido tentativo di strumentalizzare i nostri alunni. Giù le mani dai nostri bambini”. La circolare del ministero dell’istruzioneOggi, 17 maggio,...

