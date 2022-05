Giornata internazionale contro l’omofobia, otto artisti contemporanei (Di martedì 17 maggio 2022) Oggi è la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e transfobia. Questa è una ricorrenza promossa dal Comitato internazionale per la Giornata contro l’omofobia e la Transfobia, riconosciuta dall‘Unione europea e dalle Nazioni Unite. Si celebra appunto oggi, 17 Maggio fin dalla sua ideazione nel 2004. La rappresentazione dell’amore tra persone dello stesso sesso è stata da sempre raffigurata nell’arte, sin dai tempi antichi, come riprova del fatto che l’omosessualità, sempre esistita, in alcuni contesti era anche priva di tabù. Ma se si parla di arte non si può tralasciare una delle sue missioni principali: essere uno strumento di protesta e rappresentazione. Per la Giornata internazionale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Oggi è la, la bifobia e transfobia. Questa è una ricorrenza promossa dal Comitatoper lae la Transfobia, riconosciuta dall‘Unione europea e dalle Nazioni Unite. Si celebra appunto oggi, 17 Maggio fin dalla sua ideazione nel 2004. La rappresentazione dell’amore tra persone dello stesso sesso è stata da sempre raffigurata nell’arte, sin dai tempi antichi, come riprova del fatto che l’omosessualità, sempre esistita, in alcuni contesti era anche priva di tabù. Ma se si parla di arte non si può tralasciare una delle sue missioni principali: essere uno strumento di protesta e rappresentazione. Per la...

amnestyitalia : #17maggio Oggi è la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Diciamo NO a ogni form… - GassmanGassmann : Oggi come ieri. Io non dimentico. Giornata internazionale contro l’omofobia. ?????????????????? - elio_vito : 17maggio 2022 Giornata internazionale contro l'omotransbifobia?? Ma in Italia non è celebrata, non c'è una legge con… - mgloreto : RT @unar_norazzismi: Il 17 maggio è la Giornata internazionale contro l'omolesbobitransfobia. Sono attivi sul territorio i centri di antid… - Luca_zone : RT @deveraunseraunn: Giornata internazionale de li froci -