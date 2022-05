Giornata internazionale contro la Transfobia: la polemica dalla Lega (Di martedì 17 maggio 2022) Il 17 maggio si festeggia la Giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-Transfobia, o IDAHOBIT (acronimo inglese). E’ il giorno in cui le istituzioni e la società tutta sono tenute a riflettere e organizzare iniziative per denunciare ogni atto di violenza, odio e discriminazione compiuto in nome dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere. La data risale a ben 32 anni fa. Il 17 maggio 1990 l’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rimuoveva l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie. Era il giorno in cui l’orientamento sessuale non etero non veniva più riconosciuta come una patologia o una devianza. Ma la strada da percorrere era ancora lunga, e tutta in salita. Istituita dal Parlamento Europeo nel 2007, ... Leggi su zon (Di martedì 17 maggio 2022) Il 17 maggio si festeggia lal’omo-lesbo-bi-, o IDAHOBIT (acronimo inglese). E’ il giorno in cui le istituzioni e la società tutta sono tenute a riflettere e organizzare iniziative per denunciare ogni atto di violenza, odio e discriminazione compiuto in nome dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere. La data risale a ben 32 anni fa. Il 17 maggio 1990 l’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rimuoveva l’omosessualitàlista delle malattie mentali nella classificazionedelle malattie. Era il giorno in cui l’orientamento sessuale non etero non veniva più riconosciuta come una patologia o una devianza. Ma la strada da percorrere era ancora lunga, e tutta in salita. Istituita dal Parlamento Europeo nel 2007, ...

