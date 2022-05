Giornata contro l’omofobia: quali libri leggere (Di martedì 17 maggio 2022) Abbiamo guardato insieme la vita di alcuni grandi autori che nel Novecento si sono rivelati omosessuali e di altri che hanno dovuto sperimentare la propria sessualità in un luogo che non fosse la loro patria, trovando comunque il coraggio di uscire alla luce in un panorama culturale ancora pieno di tabù. Diamo ora un’occhiata a dei libri che ci parlano, con delicatezza, della scoperta sessuale, dell’omofobia e dell’omosessualità. libri Omofobia: Senza paura di Alessandro Zan “La nostra battaglia contro l’odio” è il sottotitolo del libro di Alessandro Zan, sintetizza la celebre legge che porta il suo nome. Inizia raccontando la sua ideazione, dalla necessità e volontà di provare a cambiare il volto di un paese facendo passi avanti riguardo la questione dei diritti civili. Nel libro leggiamo la storia di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Abbiamo guardato insieme la vita di alcuni grandi autori che nel Novecento si sono rivelati omosessuali e di altri che hanno dovuto sperimentare la propria sessualità in un luogo che non fosse la loro patria, trovando comunque il coraggio di uscire alla luce in un panorama culturale ancora pieno di tabù. Diamo ora un’occhiata a deiche ci parlano, con delicatezza, della scoperta sessuale, dele dell’omosessualità.Omofobia: Senza paura di Alessandro Zan “La nostra battaglial’odio” è il sottotitolo del libro di Alessandro Zan, sintetizza la celebre legge che porta il suo nome. Inizia raccontando la sua ideazione, dalla necessità e volontà di provare a cambiare il volto di un paese facendo passi avanti riguardo la questione dei diritti civili. Nel libro leggiamo la storia di ...

