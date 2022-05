Giornata contro l’omofobia, Meloni: «In alcuni Paesi l’omosessualità è punita con la morte. Basta persecuzioni» (Di martedì 17 maggio 2022) In occasione della “Giornata internazionale contro l’omofobia”, che si celebra oggi, 17 maggio, Giorgia Meloni ha rivolto un pensiero alla condizione delle persone omosessuali che vivono in Paesi in cui non solo non è riconosciuto loro alcun diritto, ma sono a rischio di persecuzioni gravissime, fino alla pena capitale. Realtà di cui si parla davvero poco a queste latitudini. Meloni: «Basta persecuzioni e ipocrisia» «In tante Nazioni l’omosessualità è ancora considerata reato e, in alcuni Stati musulmani, addirittura punita con la morte. Ma in pochi parlano o condannano ciò e spesso si preferisce fingere di non vedere. Basta ipocrisia, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 maggio 2022) In occasione della “internazionale”, che si celebra oggi, 17 maggio, Giorgiaha rivolto un pensiero alla condizione delle persone omosessuali che vivono inin cui non solo non è riconosciuto loro alcun diritto, ma sono a rischio digravissime, fino alla pena capitale. Realtà di cui si parla davvero poco a queste latitudini.: «e ipocrisia» «In tante Nazioniè ancora considerata reato e, inStati musulmani, addiritturacon la. Ma in pochi parlano o condannano ciò e spesso si preferisce fingere di non vedere.ipocrisia, ...

