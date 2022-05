Giornata contro l’omofobia, Mattarella: «Rispetto e uguaglianza sono principi non derogabili» (Di martedì 17 maggio 2022) «Rispetto e uguaglianza non sono principi derogabili»: così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. «Questa Giornata internazionale chiede l’attenzione sulle violazioni della dignità della persona motivate con orientamenti sessuali diversi dal proprio», ha spiegato il presidente, «occorre educare a una cultura della non discriminazione, per costruire una comunità che metta al bando ogni forma di prevaricazione radicata nel rifiuto delle differenze». Mattarella ha poi introdotto il concetto di inderogabilità: «Il Rispetto di ogni persona, l’uguaglianza fra ... Leggi su open.online (Di martedì 17 maggio 2022) «non»: così il presidente della Repubblica Sergioin occasione dellamondiale, la bifobia e la transfobia. «Questainternazionale chiede l’attenzione sulle violazioni della dignità della persona motivate con orientamenti sessuali diversi dal proprio», ha spiegato il presidente, «occorre educare a una cultura della non discriminazione, per costruire una comunità che metta al bando ogni forma di prevaricazione radicata nel rifiuto delle differenze».ha poi introdotto il concetto di intà: «Ildi ogni persona, l’fra ...

amnestyitalia : #17maggio Oggi è la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Diciamo NO a ogni form… - GassmanGassmann : Nella giornata mondiale contro l’omofobia, un abbraccio a tutti i miei amici e amiche lgbt ?????? . Più diritti non t… - elio_vito : 17maggio 2022 Giornata internazionale contro l'omotransbifobia?? Ma in Italia non è celebrata, non c'è una legge con… - f43bb0d6a395428 : RT @Enrico__Costa: 16 maggio 2022 giornata triste per la giustizia. Lo sciopero dei magistrati: protestano contro una seria ed oggettiva va… - ValeKimonoBlu : RT @Emanuel95917662: E aggiungerei che uno a letto è libero di andare con chi gli pare, W la libertà! ??????????????????… -