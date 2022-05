Giornale parlato per non vedenti: accordo Uici-La Sicilia (Di martedì 17 maggio 2022) Catania – Il progetto pilota firmato dal presidente Minincleri e dall’editore Ciancio alla presenza dell’assessore regionale Scavone e del direttore del Giornale, Piraneo, consentirà di sviluppare in pochi mesi una tecnologia che permetta ai disabili visivi di ascoltare tutti gli articoli del quotidiano, compresi quelli delle pagine locali. E anche gli altri giornali potranno utilizzare il software sviluppato.“Due anni or sono, in piena pandemia, pensai quanto sarebbe stato bello, per i disabili visivi, poter ascoltare in sintesi vocale, al di là di quanto si trova sul web, i contenuti di un quotidiano dalla prima all’ultima pagina. Un Giornale parlato, per rifarci al servizio del Libro parlato del Centro nazionale dell’Uici. Così ne ho discusso con i vertici del quotidiano La Sicilia ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 17 maggio 2022) Catania – Il progetto pilota firmato dal presidente Minincleri e dall’editore Ciancio alla presenza dell’assessore regionale Scavone e del direttore del, Piraneo, consentirà di sviluppare in pochi mesi una tecnologia che permetta ai disabili visivi di ascoltare tutti gli articoli del quotidiano, compresi quelli delle pagine locali. E anche gli altri giornali potranno utilizzare il software sviluppato.“Due anni or sono, in piena pandemia, pensai quanto sarebbe stato bello, per i disabili visivi, poter ascoltare in sintesi vocale, al di là di quanto si trova sul web, i contenuti di un quotidiano dalla prima all’ultima pagina. Un, per rifarci al servizio del Librodel Centro nazionale dell’. Così ne ho discusso con i vertici del quotidiano La...

