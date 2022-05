Giorgia Soleri irritata dopo l’intervista a Storie Italiane di questa mattina

(Di martedì 17 maggio 2022) Anchee la Rai sono cadute nell’errore di presentare più voltecome fidanzata di Damiano dei Maneskin. Ospitedi Eleonora Daniele lanon ha detto nulla, si è limitata ad abbassare magari lo sguardo quando si è parlato troppo della sua storia d’amore con Damiano, dei Maneskin e del loro successo, un po’ meno della sua battaglia per se stessa e per chi soffre di vulvodinia. E’ sui social chesi è lasciata andare ai commenti tirando fuori il fastidio provato quando nel corso delsullo schermo il pubblico da casa poteva leggere chi era l’ospite in studio:, la fidanzata di Damiano dei Maneskin. ...

