Giorgia Soleri a Storie italiane: la sua battaglia per la legge sulla vulvodinia come patologia invalidante (Di martedì 17 maggio 2022) Tra i protagonisti della puntata di Storie italiane in onda oggi, anche Giorgia Soleri, influencer che si batte da tempo per diverse battaglie. Oggi, nel programma di rai 1, ha parlato anche di una di queste. In diretta con Eleonora Daniele ha parlato della vulvodinia e della neuropatia del pudendo, ricordando di avere presentato una proposta di legge per riconoscere questa patologia cronica e invalidante. Non è la prima volta che Giorgia Soleri va in tv per parlarne ed è anche giusto che a tematiche di questo genere, venga dato lo spazio giusto. Il pubblico che stava seguendo il programma della Daniele ha però notato che la presenza di Giorgia, è stata fortemente accostata alla figura di Damiano dei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 17 maggio 2022) Tra i protagonisti della puntata diin onda oggi, anche, influencer che si batte da tempo per diverse battaglie. Oggi, nel programma di rai 1, ha parlato anche di una di queste. In diretta con Eleonora Daniele ha parlato dellae della neuropatia del pudendo, ricordando di avere presentato una proposta diper riconoscere questacronica e. Non è la prima volta cheva in tv per parlarne ed è anche giusto che a tematiche di questo genere, venga dato lo spazio giusto. Il pubblico che stava seguendo il programma della Daniele ha però notato che la presenza di, è stata fortemente accostata alla figura di Damiano dei ...

