Giordano: ''Napoli, forma di internazionalizzazione acquisita con Benitez, il Milan con Ibra e Giroud'' (Di martedì 17 maggio 2022) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista. Queste le sue parole: “I presidenti spesso ragionano di pancia, in quelle settimane tra Fiorentina ed Empoli è successo di tutto ma ora credo che Spalletti e De Laurentiis andranno avanti insieme. -afferrma Giordano - Essere rancorosi non aiuta nessuno, un tecnico che conquista la Champions non può essere esonerato. Zielinski ora vale tra i 25 e i 35 milioni di euro, non ha fatto una grande stagione ma ha comunque un grande talento. Olivera non è ancora saltato, -prosegue Giordano - l’accordo con il giocatore c’è da tempo, manca l’accordo tra le società. Belotti? Non puoi prendere un quarto attaccante a bilancio, anche se è un parametro zero, devi aver deciso già di vendere qualcuno. Se va via Zielinski non so con chi potrebbe essere ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 17 maggio 2022) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio, giornalista. Queste le sue parole: “I presidenti spesso ragionano di pancia, in quelle settimane tra Fiorentina ed Empoli è successo di tutto ma ora credo che Spalletti e De Laurentiis andranno avanti insieme. -afferrma- Essere rancorosi non aiuta nessuno, un tecnico che conquista la Champions non può essere esonerato. Zielinski ora vale tra i 25 e i 35 milioni di euro, non ha fatto una grande stagione ma ha comunque un grande talento. Olivera non è ancora saltato, -prosegue- l’accordo con il giocatore c’è da tempo, manca l’accordo tra le società. Belotti? Non puoi prendere un quarto attaccante a bilancio, anche se è un parametro zero, devi aver deciso già di vendere qualcuno. Se va via Zielinski non so con chi potrebbe essere ...

