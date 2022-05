Ginevra | “Ceck” a caccia dei quarti 19 30 Esordio Fognini live ora in tv

(Di martedì 17 maggio 2022) Nel “Gonet Geneva Open” il siciliano, promosso dalle qualificazioni, torna in campo già stasera per il secondo turno contro il polacco Majchrzak. Il ligure sorteggiato contro l’australiano Kokkinakis

Advertising

zazoomblog : Ginevra: “Ceck” batte Thiem debutta Fognini (alle 14 in tv) - #Ginevra: #“Ceck” #batte #Thiem - zazoomblog : Ginevra: “Ceck” batte Thiem debutta Fognini - #Ginevra: #“Ceck” #batte #Thiem - gnome_196883 : RT @LorenzoAndreol4: Vincere aiuta a vincere! Un ottimo Marco Cecchinato batte Dominic Thiem 63 64 e accede agli ottavi di finale del torne… - LorenzoAndreol4 : Vincere aiuta a vincere! Un ottimo Marco Cecchinato batte Dominic Thiem 63 64 e accede agli ottavi di finale del to… - salidaparallela : RT @Ilsuperbo89: Cecchinato a Ginevra, sfiderà Thiem, in netta ripresa. Poteva andarci meglio. I ricordi tornano a 4 anni fa. Dai Ceck, tor… -

non è Parigi, certo, ma il tennista azzurro - con le dovute proporzioni - si vendica del ...al rientro - curiosamente ancora a secco di risultati ed evidentemente anche di fiducia - '' fa ......nel primo turno al 250 die interrompe la serie di sconfitte nel 2022 che invece prosegue impietosa per l'austriaco, ancora in ritardo di condizione. Finisce 6 - 3 6 - 4 in Svizzera, con...Il numero 134 del ranking torna a sorridere dopo tempo immemore e lo fa contro un nobile decaduto come l'austriaco, ben lontano dalla miglior condizione ...Il palermitano e l'austrico si erano incrociati l'ultima volta 4 anni fa nella semifinale dello Slam parigino, ora entrambi cercano di ritrovarsi ...