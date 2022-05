Gianna Nannini: “Amo Napoli alla follia, tornerò sempre. De Laurentiis mi ha fatto una promessa” (Di martedì 17 maggio 2022) Gianna Nannini ha raccontato il retroscena sul palco del teatro Augusteo di Napoli con Insigne, Spalletti e Koulibaly . “Il cruccio della mia vita è quello di non essere napoletana“. Gianna Nannini innamorata pazza del capoluogo napoletano. ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la cantante toscana ha rivelato anche un retroscena sull’improvvisata di Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Luciano Spalletti. “Angela Luce, una volta mi disse: tu sei uno strumento napoletano, hai l’anima della tammurriata, ma vieni da un’altra regione. E anche Massimo Ranieri diceva: tu e Lucio Dalla avete una forte sintonia con la mia città, ma non siete napoletani. Insomma, il cruccio della mia vita è quello di non essere napoletana. Napoli migliora il mio modo di ... Leggi su napolipiu (Di martedì 17 maggio 2022)ha raccontato il retroscena sul palco del teatro Augusteo dicon Insigne, Spalletti e Koulibaly . “Il cruccio della mia vita è quello di non essere napoletana“.innamorata pazza del capoluogo napoletano. ai microfoni di Radio Kiss Kiss, la cantante toscana ha rivelato anche un retroscena sull’improvvisata di Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Luciano Spalletti. “Angela Luce, una volta mi disse: tu sei uno strumento napoletano, hai l’anima della tammurriata, ma vieni da un’altra regione. E anche Massimo Ranieri diceva: tu e Lucio Davete una forte sintonia con la mia città, ma non siete napoletani. Insomma, il cruccio della mia vita è quello di non essere napoletana.migliora il mio modo di ...

