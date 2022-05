Giallo sul destino dei soldati di Azov. Mosca può bloccare lo scambio di prigionieri: sono criminali nazisti (Di martedì 17 maggio 2022) Il procuratore generale russo ha chiesto alla Corte suprema di riconoscere il reggimento ucraino Azov come “organizzazione terroristica”. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Interfax citando il sito web del ministero della giustizia russo. La Corte Suprema russa dovrebbe esaminare il caso il 26 maggio. Il Parlamento russo esaminerà domani una bozza di risoluzione che vieta lo scambio dei militari evacuati dall’acciaieria Azovstal. I deputati hanno sostenuto la proposta fatta dal capo del comitato di Difesa della Duma, Andrei Kartapolov. Nella proposta di risoluzione Kartapolov parla di “criminali nazisti” che vanno perseguiti. Ovviamente, se venisse approvata questa proposta sarebbe molto incerto il destino dei soldati evacuati da Azovstal. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 maggio 2022) Il procuratore generale russo ha chiesto alla Corte suprema di riconoscere il reggimento ucrainocome “organizzazione terroristica”. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Interfax citando il sito web del ministero della giustizia russo. La Corte Suprema russa dovrebbe esaminare il caso il 26 maggio. Il Parlamento russo esaminerà domani una bozza di risoluzione che vieta lodei militari evacuati dall’acciaieriastal. I deputati hanno sostenuto la proposta fatta dal capo del comitato di Difesa della Duma, Andrei Kartapolov. Nella proposta di risoluzione Kartapolov parla di “” che vanno perseguiti. Ovviamente, se venisse approvata questa proposta sarebbe molto incerto ildeievacuati dastal. LEGGI ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Scalatrice ucraina porta la bandiera giallo-blu in cima all'Everest. Sventolata a 8.848 metri sul tetto d… - SecolodItalia1 : Giallo sul destino dei soldati di Azov. Mosca può bloccare lo scambio di prigionieri: sono criminali nazisti… - AndreaIbba16 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Scalatrice ucraina porta la bandiera giallo-blu in cima all'Everest. Sventolata a 8.848 metri sul tetto del mon… - ame0773 : @GRealta A me sembra che i ragazzi siano molto sul pezzo da questo punto di vista. A Non beccare nemmeno un giallo… - Eli74505503 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Scalatrice ucraina porta la bandiera giallo-blu in cima all'Everest. Sventolata a 8.848 metri sul tetto del mon… -