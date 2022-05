Genoa, Zangrillo sogna il ritorno di Gasperini in panchina (Di martedì 17 maggio 2022) Non soltanto Gasperini, Zangrillo sogna un ritorno rapido e ambizioso in Serie A per il Genoa, con il tecnico della Dea e Capozucca come DS Zangrillo vuole un ritorno rapido in Serie A con il Genoa e per farlo, sogna in grosso. Secondo quanto riportato da PrimoCanale, il presidente dei grifoni vorrebbe riportare la coppia Gasperini e Capozucca al Genoa, come allenatore e DS. Progetto ambizioso, ma che potrebbe cozzare con la volontà dell’allenatore di Grugliasco di scendere in Serie B: in caso di addio alla Dea, difficile immaginare che non ci siano offerte in Italia o all’estero per lui. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Non soltantounrapido e ambizioso in Serie A per il, con il tecnico della Dea e Capozucca come DSvuole unrapido in Serie A con ile per farlo,in grosso. Secondo quanto riportato da PrimoCanale, il presidente dei grifoni vorrebbe riportare la coppiae Capozucca al, come allenatore e DS. Progetto ambizioso, ma che potrebbe cozzare con la volontà dell’allenatore di Grugliasco di scendere in Serie B: in caso di addio alla Dea, difficile immaginare che non ci siano offerte in Italia o all’estero per lui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

