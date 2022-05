Genoa, Blazquez: «Investiremo anche in Serie B. Ripartiremo da Spors e Blessin» (Di martedì 17 maggio 2022) L’a.d. del Genoa Blazquez ha parlato del futuro del Grifone, con i piani non cambieranno anche con la Serie B Andreas Blazquez, amministratore delegato del Genoa, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato dei piani futuro del Grifone che non cambieranno anche con la Serie B. RETROCESSIONE – «La retrocessione fa male ma non cambia i nostri piani: continueremo ad investire per rilanciare il Genoa. E il nostro obiettivo adesso è quello di tornare subito in Serie A». FUTURO – «Ripartiremo da Spors e Blessin. Sappiamo di aver commesso degli errori, la squadra si è rivelata incompleta. Ma la stagione era già partita male, la squadra era già stata mal costruita ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) L’a.d. delha parlato del futuro del Grifone, con i piani non cambierannocon laB Andreas, amministratore delegato del, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato dei piani futuro del Grifone che non cambierannocon laB. RETROCESSIONE – «La retrocessione fa male ma non cambia i nostri piani: continueremo ad investire per rilanciare il. E il nostro obiettivo adesso è quello di tornare subito inA». FUTURO – «da. Sappiamo di aver commesso degli errori, la squadra si è rivelata incompleta. Ma la stagione era già partita male, la squadra era già stata mal costruita ...

