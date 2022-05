Gazzetta: per il Napoli del futuro Spalletti vuole giocatori forti e muscolari (Di martedì 17 maggio 2022) Luciano Spalletti vuole che il suo prossimo Napoli sia una squadra forte fisicamente, muscolare. Un concetto ribadito anche ieri, al summit di mercato con De Laurentiis. Lo scrive la Gazzrtta dello Sport. “Un concetto, quello sulla fisicità, che l’allenatore ha ribadito al presidente e al direttore sportivo Cristiano Giuntoli”. “Entro giugno riscatterà dal Fulham Anguissa, dopodiché aspetterà di capire se ci saranno uscite e in quel caso ci sono già dei profili seguiti da tempo. E a centrocampo – nell’ipotesi di partenza di Fabian Ruiz e Zielinski – ecco che fra gli altri restano sotto le lenti di ingrandimento l’uruguaiano del Cagliari, Nandez, e il ceco del Verona, Barak. Gente muscolare e pronta allo scontro fisico, sempre più importante in mezzo al campo, senza però rinunciare a quelle qualità tecniche nel palleggio che tanto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 maggio 2022) Lucianoche il suo prossimosia una squadra forte fisicamente, muscolare. Un concetto ribadito anche ieri, al summit di mercato con De Laurentiis. Lo scrive la Gazzrtta dello Sport. “Un concetto, quello sulla fisicità, che l’allenatore ha ribadito al presidente e al direttore sportivo Cristiano Giuntoli”. “Entro giugno riscatterà dal Fulham Anguissa, dopodiché aspetterà di capire se ci saranno uscite e in quel caso ci sono già dei profili seguiti da tempo. E a centrocampo – nell’ipotesi di partenza di Fabian Ruiz e Zielinski – ecco che fra gli altri restano sotto le lenti di ingrandimento l’uruguaiano del Cagliari, Nandez, e il ceco del Verona, Barak. Gente muscolare e pronta allo scontro fisico, sempre più importante in mezzo al campo, senza però rinunciare a quelle qualità tecniche nel palleggio che tanto ...

