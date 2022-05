Gas russo, Eni avvia l'apertura di due conti (in euro e rubli) presso Gazprombank (Di martedì 17 maggio 2022) Eni è pronto a pagare il gas di Gazprom in rubli, così come stabilito con un decreto firmato il 31 marzo da Vladimir Putin. Lo conferma la stessa società con un comunicato in cui spiega di aver avviato le procedure che consentono l'apertura di due conti correnti - uno in euro e uno in rubli - presso Gazprombank in vista delle imminenti scadenze di pagamento previste per i prossimi giorni. L'azienda guidata da Claudio Descalzi specifica che l'apertura dei conti è temporanea e non intacca diritti e obblighi stabiliti dai contratti, che prevedono il soddisfacimento dell’obbligo di pagare a fronte del versamento in euro. Leggi su ilfoglio (Di martedì 17 maggio 2022) Eni è pronto a pagare il gas di Gazprom in, così come stabilito con un decreto firmato il 31 marzo da Vladimir Putin. Lo conferma la stessa società con un comunicato in cui spiega di averto le procedure che consentono l'di duecorrenti - uno ine uno inin vista delle imminenti scadenze di pagamento previste per i prossimi giorni. L'azienda guidata da Claudio Descalzi specifica che l'deiè temporanea e non intacca diritti e obblighi stabiliti dai contratti, che prevedono il soddisfacimento dell’obbligo di pagare a fronte del versamento in

