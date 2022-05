Furti | coltelli e social | la vita del baby boss che ha ferito i ?rivali? a Marechiaro Era entrato in comunità di recupero

Advertising

ilmattino.it

Infine, in viale Grimaldi sono state rinvenute diverse autovetture rubate prontamente restituite ai legittimi proprietari e, nello stesso contesto, sono stati rinvenuti, pezzi di autovetture ...... aie alle rapine nelle case, ai borseggi, si sommano i tanti episodi di aggressioni conche lasciano sgomenti. Ne elenchiamo alcuni relativi agli ultimi cinque giorni che confermano ... Furti, coltelli e social: la vita del baby boss che ha ferito i “rivali” a Marechiaro. Era entrato in comunità Quando non era ancora imputabile, quindi prima di aver compiuto quattordici anni, era stato coinvolto in una vicenda di ricettazione, in relazione al furto di una Panda, nel corso ...(AGR) Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamen ...