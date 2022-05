Frontale da paura nella zona industriale | due feriti | uno rimane incastrato tra le lamiere | è in gravi condizioni

(Di martedì 17 maggio 2022) ANCONA - Terribile schianto attorno alle 12,30 in via Maccari, inAspio. Per cause in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente, una Bmw che stava uscendo dal parcheggio di un'...

Advertising

infoitinterno : Schianto frontale nel cuore della notte: paura sulla Statale 85 - varesenews : Frontale tra auto e moto a Saronno, fiamme e paura per un motociclista - isNews_it : Schianto frontale nel cuore della notte: paura sulla Statale 85 - Ghostpolkadot : @Mary_Cric Ah sì, un’ottima idea provocarsi una frattura dell’osso frontale mentre intorno gli altri non sanno deci… - silvestrigreg : @Joslen16630396 @ZPeppem Ucciso perché con intelligenza e prima d'altri #Impastato hacapito che la mafia nello scon… -

varesenews.it

APPROFONDIMENTI L'INCENDIO Colonna di fumo dall'ospedale di Torrette,per un'auto...... sin dai primi metri, dalla doppia presa d'aria. Quella inferiore rappresenta un qualcosa ... non hadi scendere sotto i 2.000 giri, anzi, ti abitui a portarcelo perché non batte ciglio. ... Frontale tra auto e moto a Saronno, fiamme e paura per un motociclista ANCONA – Terribile schianto attorno alle 12,30 in via Maccari, in zona Aspio. Per cause in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente, una Bmw che stava uscendo ...Scontro frontale sulla statale 85, veicoli sbalzati a 300 metri dall'impatto. ISERNIA. Alle 7, nuovo intervento da parte dei Vigili del fuoco di Isernia per un incendio autovettura a Isernia sud sulla ...