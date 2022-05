Fratelli d'Italia non si smentisce: 'Pericoloso celebrare a scuola giornata sull'omofobia e la transfobia' (Di martedì 17 maggio 2022) Una destra non solo piena di nostalgici del fascismo e di Mussolini, ma soprattutto una destra reazionaria, oscurantista e retrograda. Che non si smentisce mai. "Fratelli d'Italia ribadisce la sua ... Leggi su globalist (Di martedì 17 maggio 2022) Una destra non solo piena di nostalgici del fascismo e di Mussolini, ma soprattutto una destra reazionaria, oscurantista e retrograda. Che non simai. "d'ribadisce la sua ...

Advertising

ZanAlessandro : Diciamoci la verità. Il putiferio di Lega e Fratelli d’Italia contro la circolare del Ministro Bianchi che invita l… - ilfoglio_it : 'Capisco Putin sia stato per lui un amico vero, ma quando un amico fa una cosa infame glielo si dice. Meloni chieda… - stanzaselvaggia : Elena Donazzan, assessore regionale per le PARI OPPORTUNITÀ della regione Veneto. Ovviamente Fratelli d’Italia, com… - alessandro_972 : RT @ImolaOggi: Urso (Copasir): “forniture di armi all’Ucraina restino segrete” (da 'Fratelli d'Italia' a soci della Nato) - Cecco1791 : @Elan54790845 Rendiamoci conto che poi, gli imbecilli che commentano questa roba prendendola per vera, senza farsi… -